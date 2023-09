iPhone 15 ha già un PICCOLO SCONTO su eBay

Lanciato da poco, iPhone 15 è inevitabilmente andato a ruba sin dalle prime ore di commercializzazione. Trovare alcuni modelli potrebbe essere già complicato: per fortuna su eBay c’è una interessante occasione sul modello da 128GB, colorazione nera, che puoi acquistare con un piccolo sconto a 949 euro invece di 979. E la spedizione è gratuita e veloce.

iPhone 15 in offerta: le caratteristiche tecniche

iPhone 15 eredita dai modelli Pro della generazione precedente la Dynamic Island, che ti mostra notifiche e attività in tempo reale. Non dovrai più preoccuparti di perdere chiamate importanti o di rimanere all’oscuro sugli aggiornamenti più recenti.

Il suo design è realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio, rendendolo non solo esteticamente piacevole ma anche resistente a schizzi, cadute e polvere. La parte frontale è protetta da Ceramic Shield, che è più resistente di qualsiasi vetro utilizzato su smartphone. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1″ è fino a due volte più luminoso in piena luce solare rispetto al suo predecessore, garantendoti una visione chiara e nitida in qualsiasi condizione.

Se sei un appassionato di fotografia, adorerai la fotocamera principale da 48MP dell’iPhone 15. Scatta foto ad altissima risoluzione, catturando dettagli incredibili. Inoltre, il teleobiettivo 2X di qualità ottica ti permette di comporre inquadrature perfette per i tuoi primi piani. I ritratti saranno ancora più dettagliati e dai colori intensi. E se hai bisogno di spostare la messa a fuoco su un altro soggetto dopo lo scatto, con un semplice tocco potrai farlo.

Sotto il cofano, l’iPhone 15 è alimentato dal potente chip A16 Bionic, che offre prestazioni straordinarie. Questo chip ultraveloce abilita funzioni avanzate come la fotografia computazionale, transizioni fluide della Dynamic Island e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Non solo è incredibilmente veloce, ma è anche estremamente efficiente, garantendo che la batteria duri tutto il giorno senza problemi.

Una delle novità più apprezzate è la connettività USB-C, che ti consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare il tuo iPhone 15, il tuo Mac e persino il tuo iPad. Inoltre, ora puoi utilizzare l’iPhone 15 per caricare comodamente il tuo Apple Watch o gli AirPods.

Non perdere l’opportunità di avere tra le mani il nuovissimo iPhone 15 a un prezzo eccezionale su eBay. Questo affare è disponibile solo per un periodo limitato, quindi assicurati di approfittarne ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.