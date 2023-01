iPhone 15: modello base e Plus con fotocamera da 48 MP

Apple ha presentato iPhone 14 solo da qualche mese a questa parte, ma è già da diverso tempo che hanno iniziato a circolare interessanti rumor in merito al suo successore, iPhone 15, ovvero il “melafonino” che dovrebbe giungere sul mercato questo autunno. Al riguardo, l’analista Jeff Pu di Haitong Intl Tech Research ha da poco comunicato che sono previsti importanti aggiornamenti della fotocamera per i prossimi smartphone Apple, in special modo per la versione base e Plus.

iPhone 15: base e Plus con comparto fotografico aggiornato

Andando più nello specifico, in un recente report che la redazione di 9to5Mac ha avuto modo di consultare, Jeff Pu ha comunicato le sue previsioni in merito ad iPhone 15, tenendo conto delle informazioni provenienti dalla catena di approvvigionamento. L’analista ritiene che iPhone 15 e 15 Plus disporranno di un sensore per la fotocamera a 3 stack con un ampio obiettivo da 48 megapixel.

Viene però esclusa la presenza di un teleobiettivo per lo zoom ottico e di uno scanner LiDAR per le scansioni 3D. Si dovrebbe pertanto continuare sulla linea delle due fotocamere, una grandangolare e una ultra grandangolare.

Fotocamera migliorata a parte, Jeff Pu ritiene che i futuri smartphone base e Plus del gruppo di Cupertino una porta USB-C invece che Lightning e il chip A16 Bionic che attualmente alimenta iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, andando quindi a confermare precedenti indiscrezioni che già indicavano questi cambiamenti.

Chiaramente occorre tenere presente che al momento non si tratta di informazioni ufficiali diffuse direttamente dall’azienda capitanata da Tim Cook e che, di conseguenza, alla fine potrebbero anche rivelarsi inesatte.

