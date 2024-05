Nuovo MINIMO STORICO per iPhone 15 su Amazon (-230€)

Vale la pena segnalare questa grande occasione su Amazon: iPhone 15 è al suo prezzo minimo storico. Grazie allo sconto di 230 euro puoi acquistare il melafonino nella versione da 128 GB approfittando di un forte risparmio, scegliendo inoltre tra due colorazioni quella che preferisci, Nero e Giallo. Il telefono non ha certo bisogno di presentazioni: è l’ultima generazione lanciata da Apple con pieno supporto a tutte le funzionalità più avanzate del sistema operativo iOS.

iPhone 15 in sconto di 230 euro: l’offerta di oggi

All’interno del robusto telaio in alluminio, con Ceramic Shield frontale e vetro a infusione di colore posteriore, trova posto il chip A16 Bionic per prestazioni senza compromessi con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core, quest’ultima componente dedicata alle operazioni di intelligenza artificiale. Il comparto fotografico sul retro integra due sensori (quello principale è da 48 megapixel) e la batteria con ricarica USB-C assicura un’autonomia elevata. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è perfetto per chi predilige gli smartphone dalle dimensioni compatte. Per tutti gli altri dettagli, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Ricapitolando, oggi hai la possibilità di acquistare iPhone 15, nella versione da 128 GB, al suo prezzo minimo storico di 749 euro invece di 979 euro coma da listino ufficiale, con uno sconto di 230 euro applicato in automatico. Scegli la colorazione che preferisci tra Nero e Giallo, la spesa non cambia. Sono in offerta anche quelle Verde a 779 euro (-200 euro) e Rosa a 799 euro (-180 euro).

Se decidi di completare l’ordine ora, lo smartphone di Apple sarà a casa tua già entro domani, con la consegna gratuita. A gestire la vendita e la spedizione è direttamente Amazon, senza passare da intermediari, proponendo inoltre fino a 14 giorni dalla ricezione per l’eventuale restituzione con rimborso.