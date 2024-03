iPhone 15 Plus scende al MINIMO STORICO su Amazon

È al suo prezzo minimo storico dal lancio: in questo momento, iPhone 15 Plus è protagonista di uno sconto di 170 euro su Amazon che interessa la versione da 128 GB. Scegli la colorazione che preferisci tra Nero, Blu, Verde, Giallo e Rosa, effettua subito l’ordine e ricevilo a casa già entro domani con la spedizione gratuita. Non capita spesso di poter risparmiare tanto sull’acquisto del melafonino di ultima generazione.

Super sconto: -170 euro per iPhone 15 Plus

Integra le migliori e più avanzate funzionalità del sistema operativo iOS, garantendo inoltre la ricezione degli aggiornamenti rilasciati peri prossimi anni. Dal punto di vista della scheda hardware, ha in dotazione specifiche tecniche di fascia alta, a partire dal display con diagonale da da 6,7 pollici, pannello OLED, Dynamic Island e luminosità che arriva a 2.000 nit, arrivando poi al potente chip A16 Bionic progettato internamente dal gruppo di Cupertino, senza dimenticare la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e il supporto alle reti 5G. Infine, assicura un’autonomia elevata della batteria e la ricarica può essere eseguita attraverso la porta USB-C. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la versione da 128 GB di iPhone 15 Plus al prezzo minimo storico di soli 959 euro. Come già scritto in apertura, puoi scegliere liberamente tra le colorazioni Nero, Blu, Verde, Giallo e Rosa: la spesa non cambia. Lo sconto di 170 euro sul listino ufficiale Apple è applicato in automatico.

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratis a domicilio già entro domani a chi effettua subito l’ordine. Centinaia di recensioni positive lo promuovono con un voto medio pari a 4,7/5 stelle. Serve aggiungere altro?