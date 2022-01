iPhone 15 potrebbe avere lo zoom periscopico 5x

Tornato a circolare le indiscrezioni su iPhone 15, la generazione di smartphone Apple il cui lancio dovrebbe avvenire nell'ancora troppo lontano 2023, e si parla di quello che è uno degli argomenti che desta sempre maggiore attenzione in merito ad un nuovo device mobile: il comparto fotografico.

iPhone 15: la linea Pro porterà in dote lo zoom periscopico con un unità 5x

Stando alle informazioni contenute nel report dell'analista Jeff Pu, la serie Pro di iPhone 15 porterà in dote lo zoom periscopico con un unità 5x. Da notare che nei giorni scorsi l'analista si era già pronunciato al riguardo, ipotizzando però uno zoom periscopico 10x.

Una scelta più, per così dire, ridimensionata va tuttavia a costituire la soluzione migliore qualora il gruppo di Cupertino non intenda equipaggiare due fotocamere tele. Questo perché i livelli di zoom tra 1x e 10x dovrebbero essere gestiti mediante zoom digitale sulla fotocamera principale, andando a creare parecchi problemi qualitativi su livelli elevati e inferiori a 10x.

Per quel che concerne i nomi dei fornitori chiamati in causa, l'analista ritiene che la gestione della cosa possa essere affidata a Lante Optics, che avrebbe già fornito ad Apple i primi moduli periscopici per un'iniziale analisi qualitativa.

L'azienda della “mela morsicata”, dunque, dovrebbe esprimere la sua decisione al riguardo a fine maggio. Se l'operazione dovesse effettivamente andare per il verso giusto, Lante Optics andrebbe a realizzare più di 100 milioni di moduli, andando quindi ad attuare una delle sue forniture più impegnative e fruttuose di sempre.

Chiaramente, qualora le cose si evolvessero realmente in tal modo, gli utenti potrebbero beneficiare di un notevole miglioramento alle fotografie. Al momento, comunque, dal fronte Apple non giunge nessuna conferma o smentita.