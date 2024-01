iPhone 15 Pro a soli 1099€: OTTIMO AFFARE su Amazon

Apple iPhone 15 Pro è uno smartphone di lusso. Dotato di ogni comfort, rende speciale anche una semplice chiamata grazie alla qualità eccellente di microfoni e capsule audio. La ricezione è pazzesca, anche in condizioni avverse e in zone dove altri telefoni faticano a trovare rete. Ovviamente, ciò che ci sta lasciando a bocca aperta è il prezzo totalmente vantaggioso che trovi solo in questo momento su Amazon. Acquistalo a 1099 euro, invece di 1239 euro.

iPhone 15 Pro: anche a tasso zero su Amazon

Spendere parole sulla qualità ineccepibile del nuovo Apple iPhone 15 Pro 128GB sembra quasi inutile. Forgiato nel titanio non è solo elegante e raffinato, ma è anche super resistente e leggerissimo. Il display evoluto Super Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion spinge la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il processore A17 Pro è estremamente innovativo. Ma la vera novità è che su Amazon oggi puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 219,80 euro al mese.

Acquistalo adesso a soli 1099 euro, invece di 1239 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.