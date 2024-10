iPhone 15 Pro (1 TB): risparmia 286 euro grazie alla Festa di Prime

Lo sconto di 286 euro proposto in questo momento per la Festa delle Offerte Prime è il miglior affare del giorno se vuoi allungare le mani sul nuovo iPhone 15 Pro nella sua versione più capiente da 1 TB. La disponibilità è immediata e c’è la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Non sappiamo quante siano le unità in promozione, potrebbe andare sold out molto presto. Ricordiamo che è stato lanciato solo un paio di settimane fa.

Maxi sconto su iPhone 15 Pro: l’offerta di Amazon

Basato sul sistema operativo iOS con accesso ad App Store per il download delle applicazioni, anni di aggiornamenti garantiti e funzionalità IA in arrivo (Apple Intelligence), lo smartphone top di gamma del gruppo di Cupertino integra specifiche tecniche senza compromessi. Ci sono il display Super Retina XDR da 6,3 pollici con pannello OLED e risoluzione 2622×1206 pixel, il chip A17 Pro di ultima generazione con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core, la fotocamera posteriore principale Fusion da 48 megapixel, la connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, la certificazione IP68 e la batteria con autonomia elevata. Visita la pagina di Amazon per conoscere tutti gli altri dettagli.

Scegli la colorazione che preferisci tra Titanio blu e Titanio nero, la spesa non cambia. Oggi puoi comprare la versione da 1 TB del nuovo iPhone 15 Pro al prezzo finale di 1.483 euro invece di 1.769 euro, con un risparmio di 286 euro rispetto al listino ufficiale della mela morsicata (lo sconto è applicato in automatico).

Rimangono solo poche ore per partecipare alla Festa delle Offerte Prime su Amazon, l’evento terminerà a mezzanotte. È riservato agli iscritti Prime: se non hai un abbonamento, attiva subito la tua prova gratuita di 30 giorni e approfitta di tutti i vantaggi esclusivi inclusi nella sottoscrizione.