-240€ per iPhone 15 Pro: l'AFFARE sul melafonino

Segnaliamo la grande occasione di oggi per allungare le mani su iPhone 15 Pro con uno sconto di 230 euro rispetto al listino ufficiale Apple. A proporla è l’offerta di Amazon che taglia il prezzo dello smartphone, lasciando all’acquirente la possibilità di scegliere fra tutte le colorazioni disponibili (Titanio naturale, Titanio nero, Titanio blu e Titanio bianco). Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva.

iPhone 15 Pro in forte sconto: eccolo su Amazon

Di seguito l’elenco delle specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione (per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa). Il sistema operativo è ovviamente iOS con accesso ad Apple Store per il download delle applicazioni e ricezione garantita degli aggiornamenti rilasciati nei prossimi anni.

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island;

chip A17 Pro con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core;

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel;

fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel;

connettività 5G e Wi-Fi 6E;

batteria con autonomia elevata e ricarica USB-C;

certificazione IP68 (waterproof).

Con lo sconto di 230 euro sul listino ufficiale, oggi puoi acquistare iPhone 15 Pro al prezzo finale di 999 euro. Scegli liberamente la colorazione che preferisci tra Titanio naturale, Titanio nero, Titanio blu e Titanio bianco, la spesa non cambia.

Puoi contare su un’affidabilità senza compromessi per quanto riguarda le operazioni di vendita e di spedizione, gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari. C’è anche la consegna gratuita a casa tua, prevista già entro la giornata di domani se effettui l’ordine in questo momento. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai a disposizione 14 giorni, ma considerando il voto medio (4,6/5 stelle) assegnato dalle recensioni, crediamo fermamente che non ce ne avrai bisogno.