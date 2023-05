iPhone 15 Pro: conferme sulla rimozione del tasto capacitivo

Relativamente ad iPhone 15 Pro, era stata diffusa la testi secondo cui Apple aveva previsto di utilizzare un unico bilanciere capacitivo dotato di feedback tattile al posto dei classici tasti a pressione laterali. Recentemente, però, l’ipotesi è stata esclusa a causa di alcuni problemi tecnici non meglio precisati. La conferma della cosa giunge adesso pure da Cirrus Logic.

iPhone 15 Pro: Cirrus Logic conferma l’assenza del bilanciere capacitivo

In una lettera agli azionisti, la società fabless statunitense ha infatti confermato che i prossimi iPhone 15 Pro non useranno il nuovo bilanciere capacitivo.

Nella lettera si legge infatti “tra le opportunità HPMS di cui abbiamo discusso, il nuovo prodotto menzionato nelle precedenti lettere agli azionisti inizialmente programmato per essere introduzione questo autunno, non dovrebbe più arrivare sul mercato come previsto” e ancora “dato che al momento disponiamo di una visibilità limitata sui piani futuri dei nostri clienti per questo prodotto, stiamo rimuovendo le entrate associate al componente dal nostro modello interno”.

Molto probabilmente la sigla HPMS presente nella comunicazione fa riferimento ai chip a segnale misto ad alte prestazioni di Cirrus Logic, ovvero quello che include driver tattili per il Taptic Engine negli iPhone.

Da tenere presente che in una precedente comunicazione Cirrus Logic aveva affermato di aver continuato a impegnarsi con un cliente strategico e prevedeva di portare un nuovo componente HPMS sul mercato degli smartphone nel corso del prossimo anno. Secondo gli analisti di Barclays, il riferimento sarebbe stato proprio ai pulsanti a stato solido.

Ricordiamo che allo stato attuale delle cose l’azienda di Cupertino rappresenta il principale cliente di Cirrus Logic e ha costituito il 79% delle sue entrate durante tutto il 2022.

