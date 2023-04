iPhone 15: no ai tasti capacitivi per problemi tecnici

Nelle scorse ore è stata diffusa la notizia secondo cui per i futuri iPhone 15 di Apple alla fine non saranno adottati i tasti capacitivi al posto di quelli “tradizionali”. Adesso è anche chiaro il perché, o almeno è nota la presunta motivazione alla base della suddetta scelta: trattasi di problemi tecnici.

iPhone 15: tasti capacitivi assenti per problemi di progettazione

Stando infatti a quanto riferito dall’analista Ming-Chi Kuo, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max abbandoneranno il design dei pulsanti a stato solido e torneranno al tradizionale design fisico dei pulsanti a causa di alcuni problemi tecnici irrisolti riscontrati prima dell’avvio della produzione di massa.

Con un design a stato solido, i pulsanti dell’iPhone 15 Pro non si sarebbero mossi quando sarebbero stati premuti. Invece, due Taptic Engine aggiuntivi all’interno dell’iPhone avrebbero fornito un feedback tattile per simulare la sensazione di movimento, simile al pulsante Home introdotto con l’iPhone 7 e il trackpad Force Touch che è stato implementato sui nuovi MacBook.

Si diceva altresì che entrambi i modelli Pro dei futuri smartphone Apple sarebbero stati dotati di un pulsante del volume unificato e che l’interruttore per attivare e disattivare la vibrazione sarebbe diventato un pulsante di azione multiuso, ma alla luce dei più recenti aggiornamenti non è del tutto chiaro se c’è da aspettarsi ancora tali cambiamenti oppure no.

Ricordiamo che l’annuncio di iPhone 15 dovrebbe avvenire nel corso di un evento dedicato a settembre, come da tradizione, e che stando alle caratteristiche vociferate sino ad ora dovrebbe avere una scocca in titanio, una porta USB-C, il chip A17 Bionic, cornici più sottili, Wi-Fi 6E e un maggiore quantitativo di RAM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.