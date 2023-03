iPhone 15 Pro: ecco il tasto volume unificato e quello mute

Dei futuri iPhone 15 che faranno capolino in autunno se ne parla ormai da diverso tempo a questa parte e ogni volta vengono a galla un sempre maggior numero di dettagli che aiutano a definire quelle che saranno le caratteristiche della gamma. A tal proposito, tra gli elementi estetici più discussi dei modelli Pro c’è senz’altro il nuovo tasto per il controllo del volume, tornato a far parlare di sé proprio nel corso delle ultime ore dopo la diffusione di nuove immagini CAD.

iPhone 15 Pro: i render mostrano il tasto volume unificato e quello mute

Andando più in dettaglio, sulla base di un video che è stato pubblicato su Twitter dall’utente ShrimpApplePro, sono state diffuse nuove immagini CAD, visibili di seguito, che mettono in evidenza la presenza di un tasto unificato per la gestione del volume, integrato in una cornice in titanio, accompagnato da un altro tasto mute per silenziare il dispositivo.

Per cui, in sostituzione dei pulsanti separati per alzare e abbassare il volume, che sono stati proposti sino a questo momento, i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max dovrebbero poter contare su un unico pulsante allungato. Al contempo, l’interruttore per la disattivazione dell’audio dovrebbe diventare un pulsante con la medesima funzione, il quale potrà essere premuto per attivare o disattivare la suoneria del dispositivo.

Pare altresì che il pulsante del volume che quello del muto potranno contare su un design a stato solido, per cui forniranno un feedback tattile grazie a due Taptic Engine aggiuntivi adibiti alla simulazione della sensazione di pressione.

