iPhone 15 Pro: no ai tasti capacitivi, saranno ancora fisici

Tra le novità maggiormente discusse di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max vi sarebbe la presenza dei tasti capacitivi, ma a quanto pare proprio questa caratteristica potrebbe alla fine non venire resa disponibile. Apple, infatti, sarebbe giunta alla conclusione che per il momento sarebbe meglio lasciare perdere.

iPhone 15 Pro: tasti capacitivi rimandati al prossimo anno

Gli analisti Jeff Pu e Ming-Chi Kuo sono infatti d’accordo che non vi saranno pulsanti a stato solido capacitivi sugli iPhone 15 Pro, ma rimarranno i classici tasti fisici. Per vedere i tasti a stato solido bisognerà pertanto aspettare un altro anno, sino al lancio di iPhone 16.

Non è tuttavia chiaro se l’adozione del design tradizionale significherà che ci saranno due pulsanti per il volume o se Apple deciderà di adottare un singolo pulsante allungato come precedentemente vociferato.

Le ragioni alla base della suddetta scelta sarebbero dettate, secondo Pu, dal fatto che il passaggio sarebbe costato ad Apple l’introduzione di un processore apposito e di tre nuovi motori per la vibrazione e probabilmente i partner non sarebbero riusciti a garantire alla catena di montaggio un numero di componenti adeguato.

Kuo sostiene altresì che l’abbandono del progetto dei tasti capacitivi andrà a semplificare il processo di sviluppo e test, ma i fornitori Cirrus Logic e AAC Technologies non saranno contenti in quanto non vi saranno le entrate e i guadagni che l’introduzione dei tasti capacitivi avrebbe permesso di ottenere.

Kuo ha spiegato pure che iPhone 15 è attualmente in fase EVT (Engineer Validation Test), ragion per cui è ancora possibile modificare il design del prodotto.

