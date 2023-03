iPhone 15 Pro: tasti capacitivi con sensibilità personalizzabile

Negli ultimi giorni sono state diffuse le indiscrezioni secondo cui su iPhone 15 Pro ci sarà un microchip ad elevata efficienza che permetterà di gestire nuovi pulsanti a stato solido e che ci sarà un tasto di questo tipo multifunzione. Il suddetto scenario viene ora arricchito da un altro interessante dettaglio: la possibilità di personalizzare la sensibilità dei pulsanti in questione mediante una funzione dedicata aggiunta alle impostazioni di iOS.

iPhone 15 Pro: nuova feature per gestire la sensibilità dei tasti capacitivi

Andando più in dettaglio, dopo la notizia della possibilità di sfruttare un tasto a stato solido multifunzione, molti utenti hanno sollevato preoccupazioni su come la cosa possa essere compatibile con l’impiego di di una custodia oppure quando vengono indossati dei guanti. In risposta a ciò, un tipster del forum di MacRumors ritenuto affidabile ha fatto sapere che iOS 17 includerà un nuovo comando nella sezione Impostazioni che consentirà per l’appunto di personalizzabile la sensibilità dei pulsanti per poterli adattare a vari scenari di utilizzo.

L’implementazione della feature dovrebbe pertanto permettere di evitare problemi con le peculiarità dei nuovi pulsanti capacitivi che saranno sottoposti a vari livelli di pressione tramite l’uso di un nuovo meccanismo in stile Force Touch e feedback Taptic Engine.

Da tenere presente che informazioni del genere sono già disponibili e potrebbero corrispondere al verso in quanto i produttori di custodie per iPhone in genere ricevono dettagli relativi al design sui futuri modelli di smartphone Apple prima del lancio, in maniera tale da poter apportare ai loro prodotti modifiche al posizionamenti dei tasti e altri cambiamenti esterni.

In linea con le voci precedenti, si apprende altresì che i pulsanti capacitivi a stato solido dovrebbero essere esclusivi dei modelli iPhone 15 Pro, mentre i modelli standard dovrebbero continuare a mantenere lo stesso meccanismo dei pulsanti tradizionale della serie iPhone 14.

