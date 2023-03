iPhone 15 Pro: pulsante allo stato solido personalizzabile

I futuri iPhone 15 Pro e Pro Max che saranno annunciati da Apple questo autunno potrebbero dire addio definitivamente non solo allo slot per le SIM card fisiche, ma anche al classico switch per la modalità silenziosa.

iPhone 15 Pro: pulsante azione allo stato solido “tuttofare”

Le ultime indiscrezioni suggeriscono infatti che i modelli Pro di iPhone 15 disporranno di un pulsante azione allo stato solido totalmente personalizzabile, invece del classico pulsante per il passaggio rapido da modalità sonora e silenziosa come proposto sino a questo momento. L’indiscrezione sarebbe quindi in perfetta linea con i rumor circolati sino ad ora secondo cui il futuro smartphone di casa Apple avrà solo tasti allo stato solido.

Più precisamente, mediante iOS gli utenti dovrebbero essere in grado di impostare un comando rapido a piacere tra una lista piuttosto ricca che comprenderebbe:

Passaggio da modalità sonora a silenziosa

Attivazione modalità non disturbare

Attivazione della torcia

Attivazione modalità risparmio energetico

Passaggio da tema chiaro a tema scuro

Blocco rotazione dello schermo

Mostra la schermata Home

Mostra la schermata di blocco

Apri il centro di controllo

Apri il centro notifiche

Apri la fotocamera

Effettua uno screenshot dello schermo

Avvia la registrazione dello schermo

Attiva Shazam

Attiva VoiceOver

Il nuovo pulsante azione di iPhone 15 Pro e Pro Max dovrebbe pertanto risultare un qualcosa di non troppo dissimile a quanto attualmente già proposto dall’azienda di Cupertino con Apple Watch Ultra.

Da tenere presente che la maggior parte delle funzioni elencate poc’anzi può già essere controllata con Back Tap. Si tratta di una feature di accessibilità introdotta con iOS 14 che consente di toccare due o tre volte il retro di un iPhone per attivare una determinata azione, come accendere la torcia o fare uno screenshot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.