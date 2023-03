iPhone 15: solo con supporto eSIM anche in Europa?

Negli Stati Uniti, lo scorso anno, Apple ha reso disponibile la gamma iPhone 14 senza lo slot per SIM card, rendendo necessario l’utilizzo di una eSIM per la connettività cellulare. La stessa cosa, a quanto pare, accadrà quest’anno con iPhone 15, ma diversamente da quanto già verificatosi il cambiamento potrebbe interessare anche la Francia e altri paesi europei.

iPhone 15: senza slot per le SIM card anche in Francia e in altri paesi europei

A lanciare l’ipotesi, sulla base di alcune indiscrezioni da poco pervenute, è stato il sito francese iGeneration. Stando a quanto riferito, Apple avrebbe per l’appunto intenzione di vendere iPhone 15 in terra francese senza uno slot fisico per le SIM.

L’azienda, inoltre, non avrebbe SKU di iPhone separati, ma al momento non è chiaro se anche le versioni in arrivo negli altri mercati, tra cui l’Italia, porteranno in dote la medesima modifica o meno.

Un sistema del genere, è evidente, andrebbe a rappresentare una modifica piuttosto radicale e incidente, visto e considerato che costringerebbe tutti gli operatori di telefonia mobile ad impiegare SIM dematerializzate.

Inoltre, visto e considerato che gli iPhone supportano l’impiego di una doppia eSIM gli utenti potrebbero altresì servirsene per collegarsi simultaneamente a due reti.

In Italia, attualmente, le eSIM vengono vendute dai tre principali operatori tramite la scansione di un codice QR, ma manca ancora il supporto per l’eSIM Carrier Activation (Attivazione eSIM tramite operatore), l’eSIM Quick Transfer (Trasferimento rapido eSIM) e la conversione da SIM fisica a eSIM direttamente su iPhone.

Da tenere presente che le eSIM vengono reputate più sicure delle SIM fisiche, in quanto legate al dispositivo e non dissociabili dallo stesso o sostituibili senza l’autorizzazione del proprietario dello smartphone. Inoltre, sono di più semplice gestione, in quanto ogni operazione può essere compiuta direttamente dalle impostazioni del dispositivo in uso.

