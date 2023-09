iPhone 15 Pro da 1TB torna disponibile su Amazon: consegna al D1

Oggi è tornata attiva la possibilità di prenotare iPhone 15 Pro da 1TB su Amazon al suo prezzo di listino. Approfittando di questa nuova occasione potrai riceverlo infatti al day one e, naturalmente, scegliendo il metodo di pagamento Cofidis potrai saldare l’importo dovute in comodissime rate.

iPhone 15 Pro: le caratteristiche

iPhone 15 Pro è forgiato nel titanio di grado aerospaziale, un materiale che combina resistenza e leggerezza in un’unica soluzione. Con un vetro posteriore opaco e una parte frontale in Ceramic Shield, questo telefono è virtualmente indistruttibile. È resistente agli schizzi, alle cadute e alla polvere, quindi puoi usarlo ovunque e in qualsiasi condizione senza preoccuparti.

Il display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion è una vera meraviglia. Con un refresh rate di 120Hz, offre prestazioni grafiche eccezionali per un’esperienza visiva senza paragoni. La Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale, mentre il display always-on ti permette di vedere le notifiche senza dover sbloccare il telefono. È tutto a portata di sguardo.

Il cuore pulsante di questo iPhone è il chip A17 Pro, una vera meraviglia dell’innovazione. Con una GPU di classe Pro, i giochi diventano incredibilmente immersivi, con ambienti dettagliati e personaggi realistici. La batteria dura tutto il giorno grazie all’efficienza del chip, quindi non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza energia.

L’iPhone 15 Pro è dotato di un sistema di fotocamere Pro che offre sette obiettivi professionali per soddisfare ogni tua esigenza fotografica. La fotocamera principale da 48MP cattura immagini ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli nitidi. Il teleobiettivo 3x ti permette di zoomare sul soggetto per primi piani incredibilmente nitidi da una distanza ancora maggiore.

Con il tasto Azione personalizzabile, hai il controllo completo sulle funzioni che usi di più. Scegli tra Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale, Comando rapido e altro ancora e configura il tasto per attivare istantaneamente la tua funzione preferita.

Il nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo dell’iPhone 15 Pro, e supporta lo standard USB 3 per un trasferimento dati ultrarapido. Con il Wi-Fi 6E, i download sono fino a due volte più veloci, garantendoti una connessione da professionista in ogni situazione.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di possedere l’iPhone 15 Pro da 1TB con consegna al day one il 22 settembre. Prenotalo ora e preparati a vivere l’esperienza definitiva in termini di tecnologia mobile.

