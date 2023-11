iPhone 15 Pro in offerta su Amazon anche dopo il Black Friday (-7%)

Dopo averti proposto lo smartphone Motorola Edge 30 Neo al 20% in meno su Amazon in occasione del Black Friday vero e proprio, torniamo sulle pagine del gigante americano per parlarti delle altre offerte ancora attive tra il venerdì di sconti pazzi e il Cyber Monday. Del resto, oltre agli smartphone Android puoi trovare sullo stesso sito anche dispositivi Apple a prezzi fantastici. Vuoi un esempio? iPhone 15 Pro è già disponibile al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto del 7%!

Scopri iPhone 15 Pro

Lo smartphone iPhone 15 Pro si presenta in questo caso con la scocca colore Titanio Blu e 128 GB di archiviazione interna, seguiti dal chipset A17 Pro per performance mozzafiato e dal Ceramic Shield per proteggere l’intero dispositivo da schizzi, cadute e polvere. Insomma, anche i danni accidentali non si riveleranno particolarmente fastidiosi per questo telefono!

Anteriormente figura il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion, pronto a offrire esperienze visive eccezionali con film, serie TV e anche contenuti sui social. A proposito di attività su Instagram e TikTok, il comparto fotocamera a sette obiettivi con principale posteriore da 48 megapixel è una certezza per catturare fotografie e video a risoluzioni molto elevate, per non perdere mai dettagli e colori! Infine, il sistema operativo è l’elegante e moderno iOS, aggiornato all’ultima edizione disponibile sin dalla prima accensione.

Il prezzo? 1.149 euro al posto di 1.239 euro! Il pagamento può essere effettuato a rate e la consegna avviene senza costi aggiuntivi se sei abbonato a Prime. Cosa aspetti? Acquistalo ora e goditi un nuovo telefono di fascia alta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.