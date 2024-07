iPhone 15 Pro Max: le foto del prototipo con tasti capacitivi

Sono state diffuse online le foto, visibili nella galleria dopo il salto, di un prototipo di iPhone 15 Pro Max con tasti capacitivi. Da tenere presente che della cosa si era parecchio discusso in passato, ma alla fine Apple ha deciso di abbandonare l’idea, preferendo i classici tasti meccanici.

iPhone 15 Pro Max: le foto del prototipo funzionante con tasti capacitivi

La modifica riguarda il bilanciere del volume e il pulsante di accensione, mentre il tasto Azione è sempre rimasto di tipo meccanico durante tutta la fase di sviluppo del dispositivo.

Il prototipo è stato ottenuto da un noto collezionista e documentato dalla redazione di AppleInsider. Si tratta di un dispositivo appartenente alla fase EVT, il che sta a significare che è completamente funzionante. Include una build InternalUI di iOS 17, vale a dire una variante specializzata del sistema operativo per iPhone utilizzato internamente dagli ingegneri del colosso di Cupertino per scopi di sviluppo e test.

Osservando le immagini, si nota che i due pulsanti a stato solido sono leggermente sporgenti rispetto alla scocca del dispositivo e il tasto del volume è unificato.

I pulsanti tattili inizialmente previsti per le varianti Pro degli iPhone 15 sono in qualche modo simili ai tradizionali pulsanti meccanici, perché apparentemente entrambi si muovono quando vengono premuti. Tuttavia, se il dispositivo è acceso, i pulsanti tattili del volume e di accensione generano un feedback insieme a un clic ogni volta che vengono premuti.

Pare che Apple abbia testato diverse configurazioni di tasti durante lo sviluppo del dispositivo e pare che alla fine abbia scelto di abbandonare i pulsanti capacitivi in favore di quelli meccanici per problemi tecnici non meglio precisati, ma non è escluso che in futuro possano essere implementati su altri modelli di iPhone.