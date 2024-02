iPhone 15 Pro al PREZZO MINIMO STORICO (ecco il codice)

iPhone 15 Pro è al suo prezzo minimo storico su eBay. L’offerta disponibile in questo momento propone la versione da 128 GB, nella colorazione Titanio nero, con uno sconto di ben 270 euro rispetto al listino ufficiale di Apple. Per approfittarne non bisogna far altro che inserire il codice PSPRFEB24 nell’apposito campo, dopo averlo messo nel carrello.

Prezzo minimo storico per iPhone 15 Pro

Il cuore pulsante dello smartphone è rappresentato dal chip A17 Pro realizzato dalla mela morsicata con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena citare il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, quella frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID, il supporto a tutti i network mobile di ultima generazione e alla tecnologia MagSafe. Il sistema operativo è ovviamente iOS con accesso alla piattaforma App Store e a tutti gli aggiornamenti distribuiti nei prossimi anni. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il design è quello progettato da Apple per durare nel tempo, con una struttura in titanio di grado aerospaziale (la stessa lega utilizzata per i veicoli inviati su Marte) così da ottenere una resistenza e una leggerezza senza compromessi. Altre immagini sono visibili nella descrizione completa.

Come attivare lo sconto di 270 euro: il codice

Grazie allo sconto di 2470 euro sul listino oggi puoi acquistare iPhone 15 Pro nella versione da 128 GB e nella colorazione Titanio nero al prezzo finale di 969 euro. Per attivarlo è sufficiente inserire il codice PSPRFEB24 nell’apposito campo, prima di eseguire il pagamento.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 126.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio in pochi giorni senza spese extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.