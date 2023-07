iPhone 15 Pro: problemi con i display, poche unità al lancio

Il lancio sul mercato dei nuovi modelli di iPhone potrebbe non andare propriamente per il verso giusto come auspicato da Apple. Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, il colosso di Cupertino starebbe riscontrando delle difficoltà con la produzione dei display quel che riguarda iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro: problemi con i display

A riferire lo scenario è stato il The Information, asserendo che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max saranno dotati di uno schermo con cornici più sottili rispetto ai modelli 14 Pro e 14 Pro Max attualmente commercializzati e che proprio questo dettagli sta creando problemi nella fase produttiva.

I fornitori di Apple starebbero usando un nuovo processo di produzione del display per ridurre le dimensioni della cornice che sta causando problemi con i display realizzati da LG Display.

Più precisamente, i display di LG non avrebbero superato i test di affidabilità durante un processo in cui lo schermo viene fuso con il guscio metallico. Apple, dunque, sta modificando il design del display LG in maniera tale che possa superare i test. Nel mentre saranno usati solo i display Samsung per la fase di assemblaggio.

Il tutto, comunque, non dovrebbe andare a ritardare il lancio della nuova gamma di smartphone Apple, come invece era emerso nelle scorse ore da un’altra fonte.

Da tenere presente che Apple ha avuto un problema simile anche nel 2019 con Apple Watch 7, con la realizzazione di display più grandi rispetto al precedente modello e il lancio del suddetto dispositivo venne ritardato di circa un mese.