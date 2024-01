iPhone 15 (quasi) in REGALO su eBay: deve essere tuo

Finalmente su eBay puoi acquistare il nuovissimo Apple iPhone 15 128GB a un prezzo regalo. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 859,99 euro, invece di 979 euro. Con questo sconto deve essere tuo. E poi hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione, 24 mesi di garanzia Italia e possibilità di rate Tasso Zero. Tutto questo con l’immancabile Garanzia Cliente eBay e un venditore che ha il 99,6% di feedback positivi.

iPhone 15: Dynamic Island, processore pazzesco e design fantastico

Scegli Apple iPhone 15 se vuoi uno smartphone elegante dal design pazzesco. Le sue linee moderne, la struttura solida e impermeabile rendono questo telefono un vero prodotto premium. Questa volta anche il modello da 6,1 pollici è dotato di Dynamic Island, così hai tutto sotto controllo. Il chip A16 Bionic offre prestazioni eccezionali unite a un display Super Retina XDR davvero niente male. Ogni foto e video sono opere d’arte.

Acquistalo subito a soli 859,99 euro, invece di 979 euro. Con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 286,66 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

