iPhone 15: quasi in SOLD OUT su eBay, OFFERTA pazzesca

Molte sono le offerte che su eBay ti lasciano senza fiato, ma questa può davvero farti male se la vedi. Quasi in sold out, oggi acquisti un Apple iPhone 15 a soli 724,99 euro, invece di 979 euro. Non ci credi? Mettilo subito in carrello e inserisci il codice PSPRFEB24. Si tratta di un’opportunità che sta andando a ruba. Le scorte stanno terminando quindi ti consigliamo di essere veloce. Addirittura hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero.

iPhone 15 128GB: prezzo da urlo su eBay

Finalmente anche tu puoi mettere mani al nuovissimo Apple iPhone 15 128GB. Grazie al prezzo di eBay questo smartphone top di gamma è accessibile a tutti. Il chip A17 Bionic ha fatto fare un passo avanti alla serie iOS apprezzata in tutto il mondo. Inoltre, il salto di qualità lo ha fatto anche la presenza della Dynamic Island già dal modello, per così dire, “base”. Il display Super Retina XDR è un gioiello di colori e dettagli. La fotocamera punta e scatta è l’altro pezzo forte.

Mettilo in carrello a soli 724,99 euro, invece di 979 euro. Per ottenere questo prezzaccio devi inserire il codice PSPRFEB24. Inoltre, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 241,66 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.