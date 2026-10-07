iPhone 15 ricondizionato eccellente con ulteriore codice sconto eBay

Acquistare dispositivi ricondizionati è un’ottima soluzione per ottenere ciò che si desidera senza dover spendere un patrimonio e in questo momento ti segnaliamo una grande promozione. Se vai subito su eBay puoi aggiudicarti l’iPhone 15 (ricondizionato eccellente) a soli 504 euro, inserendo il codice promozionale REFURBOCT26 al momento del pagamento.

Considera che sul sito ufficiale Apple lo trovi, sempre ricondizionato, a 849 euro per cui a questa cifra è davvero un affare da non perdere. L’iPhone è stato ispezionato, pulito e testato da venditore qualificato ed è in condizioni eccellenti. Inoltre potrai dilazionare il pagamento in tre comode rate da 183 euro a interessi zero con Klarna.

iPhone 15: ricondizionato eccellente conviene

Sicuramente una delle domande più comuni sui prodotti ricondizionati e se ne vale la pena. Per l’iPhone 15 a questa cifra assolutamente sì. Anche perché c’è una garanzia di 12 mesi. Ha un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con luminosità di picco da 2000 nit, un peso di 171 grammi e uno spessore di 7,8 mm. Nonostante sia leggera e maneggevole è robusto e resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68.

A boordo c’è Apple A16 Bionic con CPU a 6 core e GPU a 5 core, più memoria interna da 256 GB. La fotocamera principale ha un sensore da 48 MP con stabilizzazione ottica e viene affiancata da un ultra grandangolare da 12 MP con zoom ottico 2x. La fotocamera interna è da 12 MP e supporta Face ID. Come sempre Apple non rende disponibili i dati della capacità della batteria ma garantisce fino a 20 ore di riproduzione video, 16 ore di streaming e 80 ore di audio. Inoltre c’è la ricarica rapida che lo riporta al 50% in circa 30 minuti e quella wireless da 15 W.

Come dicevamo per il prezzo con cui puoi averlo è sicuramente un’ottima offerta. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo iPhone 15 (ricondizionato eccellente) a soli 504 euro, inserendo il codice promozionale REFURBOCT26 al momento del pagamento.