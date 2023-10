iPhone 15: segnalati problemi agli altoparlanti

Da giorni si discute del surriscaldamento a cui gli iPhone 15 sono soggetti, ma a quanto pare non sono le uniche difficoltà che interessano i nuovi smartphone del colosso di Cupertino. Nelle ultime ore, infatti, sul Web, in special modo su Reddit e TikTok, si stanno moltiplicando le segnalazioni relative ai problemi con altoparlanti a capsula circolare.

iPhone 15: problemi con gli altoparlanti

Ad esse coinvolti sono in primis i modelli Pro Max, ma anche quelli Pro e gli iPhone standard non sembrano essere esenti.

Le prime segnalazioni sono arrivate dagli utenti che, dopo aver eseguito la configurazione iniziale di iPhone 15, hanno notato la resa anomala della capsula auricolare durante le chiamate con il volume impostato al massimo.

A parte ciò, neppure l’altoparlante principale dei nuovi smartphone della “mela morsicata” pare essere esente da difficoltà. I due altoparlanti danno la sensazione di essere danneggiati.

Un utente, ad esempio, racconta che il personale del colosso di Cupertino ha non ha saputo dare delucidazioni esatte davanti alla dimostrazione pratica del problema agli altoparlanti del suo iPhone 15 Pro Max, riconoscendo la cosa e sostituendo l’unità per ben due volte nel giro di qualche giorno, segno che i dispositivi coinvolti potrebbero non esser pochi.

Non è chiaro, dunque, se si tratti di un malfunzionamento di natura hardware o se di natura software. La seconda ipotesi, però, pare più probabile, in quanto la maggior parte degli utenti interessati sta ancora riscontrando lo stesso problema pur avendo ricevuto la sostituzione dello smartphone. Apple, dal canto suo, deve ancora riconoscere qualsiasi problema correlato.