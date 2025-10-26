 iPhone 16 128GB: prezzo in CADUTA LIBERA su Amazon (risparmi quasi 200€)
Il prezzo di iPhone 16 continua a scendere su Amazon e va vicino al minimo storico assoluto.
Il prezzo di iPhone 16 continua a scendere su Amazon e va vicino al minimo storico assoluto.

Acquistare iPhone 16 sta diventando sempre più conveniente: se non sei interessato al modello di ultima generazione, vuoi risparmiare e al contempo portarti a casa uno smartphone dalle caratteristiche ancora tremendamente attuali è certamente la scelta giusta. Il modello nero con 128GB di memoria è in sconto su Amazon a 689 euro invece di 879, con pagamento a rate attivabile al checkout.

Acquista iPhone 16 su Amazon

iPhone 16

La scheda tecnica di iPhone 16 include un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, brillante e luminoso anche sotto la luce diretta del sole, che esalta il sistema fotografico con sensore Fusion da 48 megapixel, teleobiettivo 2x di qualità ottica e ultra-grandangolare con autofocus. Una fotocamera che puoi sfruttare con il tasto Controllo Fotocamera, con cui accedere immediatamente alle sue funzioni principali.

Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero

Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero

689,00879,00€-22%
Vedi l’offerta

Il chipset è A18, potente e compatibile con Apple Intelligence e dall’efficienza energetica tale che potrai usare lo smartphone per tutta la giornata senza preoccuparti della ricarica. La scocca è realizzata in alluminio aerospaziale, che conferisce al contempo solidità e leggerezza, con parte frontale in Ceramic Shield a protezione dello schermo.

Acquista iPhone 16 su Amazon

iPhone 16, a distanza di un anno dal lancio, è ancora uno smartphone potente e con caratteristiche da top di gamma. Oggi su Amazon lo prendi a quasi 200 euro in meno, anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 ott 2025

Camera di vapore per iPad Pro con chip Apple M6?

Camera di vapore per iPad Pro con chip Apple M6?
Il nuovo Apple iPhone 17 a soli 919€ su eBay è da acquistare subito

Il nuovo Apple iPhone 17 a soli 919€ su eBay è da acquistare subito
Apple iPhone 16 (quasi) in REGALO su eBay, ultimi pezzi

Apple iPhone 16 (quasi) in REGALO su eBay, ultimi pezzi
Redmi Watch 5 in sconto a 72,99€ (-34%): fitness, salute e chiamate bluetooth al polso

Redmi Watch 5 in sconto a 72,99€ (-34%): fitness, salute e chiamate bluetooth al polso
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
26 ott 2025
