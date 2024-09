iPhone 16: 8 GB di RAM su tutti i modelli

Apple non rende mai nota pubblicamente la quantità di memoria inclusa nei suoi smartphone, ma nelle scorse ore sono giunte conferme in merito al fatto che tutti e quattro i modelli di iPhone 16 che sono stati da poco annunciati sono dotati di 8 GB di RAM per Apple Intelligence.

iPhone 16: tutti e quattro i modelli hanno 8 GB di RAM

A scoprire il dettaglio in questione è stata la redazione di MacRumors, con l’ultima versione dello strumento per sviluppatori di Apple Xcode 16.

Questo sta a significare che il modello base e Plus dispongo di 2 GB di RAM in più rispetto agli smartphone Apple dello scorso anno, mentre le varianti Pro e Max hanno la stessa quantità di RAM dei modelli precedenti.

Ecco, in dettaglio, le nuove quantità di RAM rilevate su iPhone 16.

iPhone 16: 8 GB

8 GB iPhone 16 Plus: 8 GB

8 GB iPhone 16 Pro: 8 GB

8 GB iPhone 16 Pro Max: 8 GB

Queste, invece, sono le vecchie quantità di RAM disponibili sui modelli di iPhone 15.

iPhone 15: 6 GB

6 GB iPhone 15 Plus: 6 GB

6 GB iPhone 15 Pro: 8 GB

8 GB iPhone 15 Pro Max: 8 GB

Da notare che gli stessi file Xcode hanno rivelato accuratamente le quantità di RAM per i modelli di iPhone 15 dello scorso anno e in diverse generazioni precedenti di iPhone.

Tutti e quattro i modelli del nuovo smartphone del colosso di Cupertino saranno disponibili per il preordine da venerdì 13 settembre, con consegne a partire da una settimana dopo, da venerdì 20 settembre, ovvero il giorno del lancio ufficiale. In merito ai prezzi, il modello base e Plus presentano rispettivamente un costo a partire da 979 euro e 1.129 euro, mentre i modelli Pro e Pro Max presentano rispettivamente prezzi a partire da 1.299 euro e 1.489 euro.