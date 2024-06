iPhone 16: chip A18 migliore di M4 grazie al Neural Engine

A quanto pare, i chip A18 e A18 Pro degli iPhone 16 a cui saranno tolti i veli questo autunno avranno un Neural Engine ancora più potente di quello “a bordo” dei chip M4, andando in tal modo ad accogliere al meglio Apple Intelligence.

iPhone 16: NPU più potente di M4

Dalle indiscrezioni non emergono però cifre esatte, almeno non per il momento. Volendo comunque in qualche modo contestualizzare, su M4 la potenza sviluppata è di 38 TOPS (Trillion Operations Per Second), che è praticamente il metro di misura principale per valutare le capacità AI di un processore. Inoltre, il chip A17 Pro disponibile sugli attuali iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sviluppa 35 TOPS, mentre l’A16 Bionic degli iPhone 15 e 15 Plus è in grado di sviluppare 17 TOPS,

Se il rumor riportato fosse vero, però, è possibile che il Neural Engine di iPhone 16 sarà la NPU più potente al mondo per i prossimi mesi, superando in termini di performance non solo quella di ogni SoC Apple Silicon, ma anche quelle dei chip Snapdragon X di Qualcomm, dei Ryzen AI 300 di AMD e dei processori Meteor Lake e Lunar Lake di Intel. Secondo lo stesso colosso di Cupertino, infatti, la NPU dei chip M4 è la più performante sulla piazza e quella del chip A18 dovrebbe addirittura riuscire a superarla.

Ricordiamo altresì che gli attuali chip A17 Pro sono realizzati sul processo a 3 nm di prima generazione di TSMC, noto come NB, mentre i chip A18 dovrebbero uscire dalla seconda generazione sempre a 3 nm, nota con il nome di N3E.