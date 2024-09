iPhone 16 disintegra il prezzo di iPhone 15 128GB: ordinalo subito

La presentazione del nuovo iPhone 16 ha portato a un abbassamento del prezzo di iPhone 15 128GB. Infatti, su eBay lo trovi in offerta speciale. Acquistalo adesso a soli 689,90€, invece di 979€. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile. Risparmia subito prima che sia troppo tardi.

Infatti, sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili. Questo vuol dire che il sold out potrebbe essere molto vicino. Tra l’altro con eBay hai tantissimi vantaggi inclusi nell’ordine. Primo fra tutti la consegna gratuita direttamente a casa tua, senza costi aggiunti e super veloce.

Inoltre, con eBay hai Garanzia e Servizio Premium, così dormi sonni tranquilli mentre aspetti che il tuo ordine ti venga consegnato. Infine, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi sempre dividere l’importo del tuo acquisto in 3 rate a tasso zero.

iPhone 15 128GB: prezzo incredibile su eBay

Approfitta subito dell’ottima offerta disponibile ora su eBay. L’ottimo iPhone 15 128GB è tuo a soli 689,90€. Non dovrai spendere un centesimo di più nemmeno per la spedizione che è con consegna gratuita direttamente a casa tua. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo.

Dotato del chip A16 Bionic, questo smartphone assicura prestazioni elevate sempre e comunque. Goditi app e giochi senza rallentamenti e alla massima velocità possibile. La fluidità è di casa anche in multitasking con questo processore all’avanguardia.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è uno spasso per colori e dettagli. Goditi le tue serie TV preferite senza rimpiangere il grande schermo. Guarda le tue foto “assaporando” colori vivaci e dettagli incredibili. Scatta foto perfette grazie alla doppia fotocamera con sistema punta e scatta.

Dynamic Island rende ancora più semplice e pratico gestire le notifiche e altre attività che sono sempre visibili, ma con discrezione. Scegli l’offerta di eBay per cambiare smartphone. Acquista subito iPhone 15 128GB a soli 689,90€, invece di 979€.