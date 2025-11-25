 iPhone 16 diventa star del Black Friday, 23% di sconto sul modello 128GB
iPhone 16 è in sconto e con questo risparmio diventa un best buy: 128GB di spazio, Apple Intelligence e tasto per il controllo della fotocamera.
Se hai aspettato il Black Friday per acquistare un nuovo smartphone, questo è il tuo giorno fortunato. Se sei amante dell’ecosistema Apple e non puoi fare a meno di avere un melafonino, opta per iPhone 16 e rimarrai soddisfatto. È quello dell’anno scorso, vero, ma non per questo è obsoleto. Il modello da 128GB è in promozione su Amazon grazie al black friday 2025. Approfitta del 25% di sconto e mettilo in carrello a soli 679 euro invece che 879 euro.

iPhone 16 è uno smartphone che vale assolutamente la pena acquistare. Solo perché è uscita una linea nuova non significa che non sia un telefono perfetto nelle sue caratteristiche. Con colorazioni pastello che hanno ammaliato chiunque, tu lo puoi prendere in versione Blu Oltremare e con 128GB di spazio al suo interno. Veloce, potente e perfetto per utilizzo quotidiano senza sentirti mai in difetto. Tutti gli aggiornamenti sono a tua disposizione e le app non mancano affatto.

Quali sono i suoi tratti distintivi? Monta un display da 6,1 pollici dalla risoluzione avanzata e dai colori brillanti. Non solo applicazioni ma anche streaming e gaming mobile sono a tua completa disposizione. Conta che l’utilizzo è reso più semplice grazie sia al tasto Azione che al controllo della fotocamera. Sulla parte laterale, infatti, hai un tasto che usi per regolare facilmente le impostazioni e scattare e registrare video al pari del professionale. Merito della doppia fotocamera Fusion da 48MP che ti regala una qualità senza precedenti. Con batteria che ti porta al giorno dopo, chip A18 per una velocità del 60% maggiore rispetto al modello precedente e Apple Intelligence dalla tua parte, cosa potresti volere di più?

Fallo subito tuo a soli 679 euro invece che a 879 euro su Amazon. iPhone 16 da 128GB è da acquistare ad occhi chiusi perché è ancora un grande telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 nov 2025

Pubblicato il 25 nov 2025

