iPhone 16 in DOPPIO SCONTO: risparmia 196€ con questo codice

Ecco la grande occasione per te che stai cercando iPhone 16 a un prezzo conveniente. Si tratta del doppio sconto su eBay che propone il melafonino di ultima generazione con un risparmio di ben 196 euro rispetto al listino ufficiale, nella versione con 128 GB di memoria interna. Come fare per approfittarne? È molto semplice: devi solo inserire il codice promozionale CRAZYSALDI25PC che trovi nella scheda del prodotto su eBay.

Il codice che blocca il super sconto su iPhone 16

Le specifiche tecniche sono quelle che il gruppo di Cupertino ha scelto di integrare nel modello più piccolo della gamma, a partire dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Sotto la scocca c’è il chip A18 realizzato internamente con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core, pronto per l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Ancora, non mancano due fotocamere posteriori con sensore principale Fusion da 48 megapixel, la connettività Wi-Fi 7 e una batteria con autonomia elevata. Ricorda che ora puoi pagare anche a rate grazie a Klarna o a PayPal. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata all’inserzione

In conclusione: alla prima riduzione della spesa applicata in automatico dal marketplace si aggiunge il doppio sconto abilitato dal codice CRAZYSALDI25PC che devi inserire prima di effettuare il pagamento, per acquistare iPhone 16 da 128 GB al prezzo finale di 783 euro invece di 979 euro come da listino ufficiale (anche se quello visualizzato nella scheda è 824 euro). La colorazione è Nero, quella visibile qui sotto.

Puoi comprare in assoluta tranquillità: l’affidabilità del venditore professionale (PC Distribution Informatica) è garantita da oltre 137.000 feedback positivi. Inoltre, c’è la consegna gratuita con spedizione immediata e arrivo dello smartphone direttamente a casa tua entro pochi giorni.