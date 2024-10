iPhone 16: il prezzo crolla al minimo storico grazie al nuovo codice eBay

Il debutto del nuovo codice sconto su eBay è l’occasione perfetta che ti serviva per acquistare il nuovo iPhone 16 al suo prezzo più basso di sempre dal lancio, avvenuto neanche due settimane fa. Inserendo il codice TECHWEEK24 al momento del pagamento potrai averlo infatti a soli 914,99 euro invece di 979, con spedizione gratuita tramite corriere espresso, garanzia di 24 mesi e protezione cliente eBay che ti risarcisce in caso di problemi.

iPhone 16 in promozione eBay: a questo prezzo è da prendere

Con un risparmio di oltre 60 euro rispetto al prezzo ufficiale potrai quindi portarti a casa lo smartphone di ultima generazione firmato Apple, che ti sorprenderà con diverse novità a cominciare dall’inedito pulsante per il controllo della fotocamera, che ti sarà utile per accedere a funzioni come zoom e profondità di campo con una immediatezza mai vista prima.

Potrai così sfruttare al meglio l’ultra-grandangolo migliorato con autofocus e la fotocamera Fusion da 48 megapixel insieme al teleobiettivo 2X per avere scatti perfetti ad altissima risoluzione. Il tutto è alimentato dal nuovo chipset A18, due generazioni avanti rispetto l’A16 Bionic visto su iPhone 15, perfetto per qualsiasi tipo di attività: dalle foto ai video fino al gaming.

L‘efficienza energetica è mantenuta se non persino migliorata dato che in riproduzione video lo smartphone garantisce fino a 22 ore di autonomia, con ricarica veloce tramite USB-C o MagSafe. Costruito con un robusto guscio in alluminio aerospaziale, racchiude un fantastico display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con Ceramic Shield di ultima generazione che lo protegge da urti e graffi.

Ereditato dalla linea Pro della generazione precedente arriva infine anche il tasto Azione, che ti offre la possibilità di impostare una funzione a tuo piacimento da cui accedere dalla sua semplice pressione.

Quindi, inserisci il codice TECHWEEK24 e portati a casa il nuovo iPhone 16 a 914,99 euro invece di 979.