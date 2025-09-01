iPhone 16 a -290 euro: iOS, Apple Intelligence e SCONTO record

Ti segnaliamo una super offerta su eBay che ha come protagonista iPhone 16. In questo momento, la versione da 128 GB del melafonino, è in sconto di ben 290 euro nella colorazione Nero. Non sappiamo quante siano le unità a disposizione, potrebbero andare sold out da un momento all’altro: se sei interessato, il consiglio è di approfittarne subito. C’è una grande richiesta: centinaia di persone lo stanno osservando.

Risparmia 290 euro su iPhone 16: l’offerta

Lo smartphone di Cupertino ha un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con risoluzione 2556×1179 pixel, perfetto per ogni applicazione e per la riproduzione dei contenuti multimediali in streaming. È equipaggiato con il chip A18 (CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine a 16-core) di ultima generazione, ottimizzato per l’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence, senza dimenticare gli altri punti di forza: ci sono ad esempio la doppia fotocamera posteriore da 48 megapixel con tecnologia Fusion e quella frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID, il supporto alla connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, la tecnologia MagSafe e la ricarica rapida della batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è ovviamente iOS, costantemente aggiornato e pronto per il passaggio alla versione 26 in arrivo entro l’autunno con molte novità, inclusa l’interfaccia Liquid Glass. Scopri di più nella pagina dedicata.

Per ottenere uno sconto di 290 euro rispetto al listino della mela morsicata non devi far altro che inserire il codice promozionale PSPRSETT25 nell’apposito campo, prima di eseguire il pagamento, come mostrato qui sotto. Non serve altro, la riduzione della spesa è immediata, il risparmio da record è garantito.

Si tratta di un’offerta proposta da un venditore professionale con il 100% di feedback positivi ricevuti dai clienti su eBay. Inoltre, se lo ordini adesso, iPhone 16 arriverà a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratuita. Cosa chiedere di più?