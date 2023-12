iPhone 16: microfono aggiornato per migliorare Siri

Apple ha intenzione di incrementare la qualità del microfono di iPhone 16 per poter garantire un’esperienza d’uso migliore quando gli utenti interagiscono con Siri. È esattamente questo ciò che ha riferito nelle scorse ore l’autorevole analista Ming-Chi Kuo di TF Securities, sempre ben informato su quel che accade “dietro le quinte” dell’azienda capitanata da Tim Cook.

iPhone 16: microfono migliore per Siri

Andando più nello specifico, Kuo afferma che “rafforzare le caratteristiche e le specifiche hardware e software di Siri è la chiave per promuovere i contenuti generati dall’intelligenza artificiale”, aggiungendo che le ambizioni di intelligenza artificiale generativa di Apple e l’integrazione di modelli di grande linguaggio (LLM) in Siri faranno molto affidamento su una migliore elaborazione dell’input vocale.

Le nuove caratteristiche basate sull’IA dovrebbero fare capolino con il rilascio di iOS 18, che dovrebbe per l’appunto debuttare in occasione del lancio di iPhone 16, quindi nella stagione autunnale del 2024.

Proprio in virtù dello scenario di cui sopra, Apple starebbe preparando un importante aggiornamento dei microfono per iPhone 16, con un migliore rapporto segnale-rumore, una specifica chiave che “migliorerà significativamente l’esperienza di Siri”, per usare le parole esatte di Kuo. Il nuovo microfono, inoltre, potrà contare su una maggiore resistenza all’acqua.

Per quel che concerne le aziende coinvolte, il microfono di nuova generazione dovrebbe essere fornito da AAC e Goertek. Entrambe dovrebbero avere buoni margini di guadagno in termini di fatturato, con i componenti più raffinati dovrebbero costare tra il 100% e il 150% in più rispetto a quelli degli smartphone di casa Apple che sono attualmente in carica.