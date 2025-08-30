 iPhone 16 Plus 128 GB a partire da 929€ direttamente su Amazon
iPhone 16 Plus 128 GB è uno smartphone spettacolare costruito per stupirti, in sconto è da acquistare subito e senza pensieri.
iPhone 16 Plus 128 GB è uno smartphone spettacolare costruito per stupirti, in sconto è da acquistare subito e senza pensieri.

Non ha bisogno di presentazioni ma solo di farsi notare. iPhone 16 Plus 128 GB è disponibile in sconto su Amazon per portarlo a casa con ribasso a partire dal 18%. Infatti puoi sceglierlo nel colore che più ti piace e farlo subito tuo risparmiando una cifra niente male. Il melafonino di Casa Cupertino comprende tutte le novità più salienti della sua serie ed è ideale se vuoi un modello di ultima generazione con una spinta in più rispetto a quello base. Collegati in pagina e mettilo nel carrello a soli 929 euro invece di 1129 euro.

iPhone 16 Plus 128 GB è uno smartphone di ultima generazione che non lascia niente al caso. Oltre alla rinomata estetica di Apple e le sue colorazioni pastello che lo rendono immediatamente distinguibile, questo modello ha anche diverse novità rispetto alle serie precedenti. Prima di tutto è stato progettato per Apple Intelligence così puoi sfruttare Siri in tutte le sue sfumature e aggiungere alla sua potenza Chat GPT che risponde alle domande in modo più approfondito, tra le altre cose. L’altra novità assoluta è il tasto dedicato al Controllo della fotocamera che ti permette di accedere immediatamente alle impostazioni e scattare e immortale foto e video senza alzare un dito.

Ma veniamo a noi, il modello Plus è uguale al modello base se non per un dettaglio: il suo display Super Retina XDR ha una dimensione maggiore che tocca i 6,7 pollici per offrire uno spazio di visione ancora più grande e immersivo. La qualità dei materiali e delle immagini è ovviamente superlativo, come tutto il resto. Sfrutta il tasto azione e personalizzalo per ottenere il massimo dal tuo telefono. Inoltre il chip A18 è superveloce e smart per rendere ogni richiesta al tuo telefono scattante e possibile. Tra le altre caratteristiche da non sottovalutare:

  • la batteria che dura fino a 27 ore;
  • stili fotografici tra cui scegliere personalizzare i tuoi scatti;
  •  doppia fotocamera con sistema Fusion 48MP, teleobiettivo 2X e ultragrandangolare da 48MP.

A partire da 929 euro su Amazon, iPhone 16 Plus 128 GB lo acquisti al volo con uno sconto del 18%.

Pubblicato il 30 ago 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
30 ago 2025
