Compra il nuovo iPhone 16 Plus in preordine: è su Amazon

È iniziata la fase di preordine su Amazon per il nuovo iPhone 16 Plus. Lo smartphone della mela morsicata è in vendita sull’e-commerce a partire da oggi e, ordinandolo subito, lo potrai ricevere nel giorno del lancio, tra una settimana, con la spedizione gratuita direttamente a casa tua. Scegli fra i tre tagli di memoria (128 GB, 256 GB e 512 GB) a disposizione e la colorazione che preferisci tra le cinque proposte (Nero, Bianco, Rosa, Verde Acqua e Blu Oltremare), una delle quali inedita.

Al via il preordine di iPhone 16 Plus

Basato sulla piattaforma iOS 18, integra il chip A18 progettato dal gruppo di Cupertino con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core, pronto per le funzionalità IA di Apple Intelligence. Il display da 6,7 pollici con risoluzione 2796×1290 pixel è ideale per chi preferisce uno schermo dalle dimensioni generose. Sul retro c’è una doppia fotocamera da 48+12 megapixel e davanti il sensore TrueDepth da 12 megapixel. Rimandiamo alla pagina dedicata per tutti gli altri dettagli.

Ecco dunque le tre versioni di iPhone 16 Plus. Come anticipato, sono differenziate per il taglio della memoria interna in dotazione, ognuna proposta in cinque colorazioni. L’ultima, quella Blu Oltremare, è una new entry assoluta.

Segnaliamo infine che oggi prende il via anche la fase di preordine degli altri modelli annunciati questa settimana da Apple ovvero il più piccolo iPhone 16 da 6,1 pollici (che con la variante Plus condivide gran parte della scheda delle specifiche tecniche), iPhone 16 Pro e il top di gamma iPhone 16 Pro Max. Per tutti, le consegne sono previste dal 20 settembre.