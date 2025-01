iPhone 16 Pro 128GB: elegante nel design e ora in sconto (5 rate)

Uno smartphone che ha bisogno di ben poche presentazioni. Apple iPhone 16 Pro da 128GB è un dispositivo senza pecche dal punto di vista estetico e con una potenza straordinaria nel suo cuore intelligente. Disponibile nel taglio da 128GB e in colore Titanio Sabbia, questo telefono è dedicato a chi non ama le mezze misure e punta alla qualità. Lo acquisti a soli 1101,99€ su Amazon approfittando di uno sconto del 11% andato ora online. Se vuoi, puoi pagare anche con le 5 rate mensili senza interessi.

iPhone 16 Pro 128GB, uno smartphone che fa non si ferma

A chi è dedicato iPhone 16 Pro? Senza ombra di dubbio questo smartphone è ideale per chi vuole sì tutte le funzioni legate a un telefono ma anche un apparato fotografico ormai professionale. Non è un mistero che gli ultimi telefoni di Casa Cupertino vengano utilizzati anche per fini specialistici nel campo dell’immagine e del video. Con questo prodotto hai tra le mani un comparto che sfida la perfezione. Nei video raggiungi il Dolby Vision 4K a 120fps per riprese cinematografiche mentre la nuova fotocamera Fusion da 48mp assicura scatti senza perdita di dettagli. Dai ritratti, ai primi piani e passando per i paesaggi sia con la luce diurna che notturna.

Al fine di ottenere un controllo rapido, preciso e istantaneo della fotocamera hai un tasto aggiuntivo sul lato destro e a prova di dito. Scorri il dito e scopri un nuovo modo di scattare.

Non sono solo queste le caratteristiche della serie 16 Pro. Al suo interno è stato inserito il nuovo Chip A18 Pro che rende possibile qualunque processo. La batteria è stata aggiornata per un’autonomia fino a 27 ore e il design in titanio ti assicura resistenza e robustezza oltre ad un feeling premium tra le mani.

Il display, infine, rimane un Super Retina XDR ma si allarga a 6,3 pollici e ottieni un rivestimento Ceramic Shield di 2ª generazione.

