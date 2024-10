iPhone 16 Pro: blocchi improvvisi e riavvii casuali

Alcuni possessori di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max da poco presentati e immessi sul mercato segnalano che stanno riscontrando un problema piuttosto fastidioso sui loro device, riferendo blocchi improvvisi e riavvii inaspettati. La causa di tutto ciò sarebbe imputabile a un bug che sembra manifestarsi in modo casuale tra coloro che hanno scelto di comprare i nuovi smartphone.

iPhone 16 Pro: tante segnalazioni di blocchi improvvisi e riavvii

Andando più in dettagli, il bug pare causare blocchi improvvisi dello schermo o un rallentamento della risposta al tocco, seguito poi da un riavvio del dispositivo. Alcuni utenti riferiscono altresì che l’iPhone si riavvia senza preavviso mentre è in modalità stand by. Il numero di crash varia da utente a utente, con alcuni che riportano fino a 10-20 riavvii al giorno.

Alcuni acquirenti hanno tentato di rivolgersi all’assistenza della “mela morsicata”, ottenendo la sostituzione del dispositivo, ma il problema sembra ripresentarsi anche sugli iPhone ricevuti in cambio, il che indica che potrebbe trattarsi di un problema di natura software più che hardware.

Come anticipato, la causa di tutto sarebbe un bug relativo ad iCloud. È possibile che la potenza e le funzionalità avanzate dei modelli Pro dei nuovi smartphone del colosso di Cupertino, come il chip A18, siano legate al problema.

In alcuni casi, eseguire una nuova installazione senza ricorrere a un backup precedente su iCloud sembra aver risolto il problema.

Allo stato attuale, Apple non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale su questo malfunzionamento, ma ci si aspetta che il tutto vena risolto con un aggiornamento futuro, che si spera non tardi eccessivamente ad arrivare.