iPhone 16 Pro e Pro Max: velocità 5G da record

I nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max a cui Apple ha tolto i veli questo lunedì offrono un netto miglioramento in fatto di velocità di download e upload sulle reti 5G rispetto ai modelli precedenti. Grazie al nuovo modem Snapdragon X75 di Qualcomm, infatti, si registrano prestazioni da record.

iPhone 16 Pro: download e upload su rete 5G da record

Secondo i test condotti negli USA da SpeedSmart, iPhone 16 Pro e Pro Max offrono un incremento fino al 26% nelle velocità di download 5G. In media, si osserva un aumento del 23,7% nelle velocità di download 5G sui principali operatori statunitensi: Verizon, AT&T e T-Mobile.

Anche le velocità di upload hanno visto un significativo incremento, pari al 22,1% su tutte e tre le reti, con velocità medie che ora superano senza il benché minimo problema i 30 Mbps. Tale dato è di particolare rilievo, in quanto l’upload, spesso trascurato, è cruciale per una migliore esperienza utente, in special modo quanto vengono effettuate videochiamate o per caricare dati sul cloud.

Ovviamente è bene tenere presente che per sfruttare tali velocità in Italia e in altri Paesi ci sarà bisogno di infrastrutture adeguate anche nelle zone di riferimento.

In merito al nuovo modem adoperato sui modelli Pro di iPhone 16, è bene precisare che il Qualcomm Snapdragon X75 supporta il 5G avanzato e offre una migliore gestione del consumo energetico, rendendo iPhone 16 Pro e Pro Max non solo più veloci, ma anche maggiormente efficiente. Un altro vantaggio è l’aggregazione delle bande 5G, che migliora ulteriormente le prestazioni di upload.