iPhone 16 Pro Max 256 GB è l'affare del giorno su Amazon: quasi 200 euro di sconto

Amazon lancia uno sconto molto interessante su iPhone 16 Pro Max da 256GB: il modello di punta dell’ultima famiglia di smartphone di casa Apple è disponibile con uno sconto di 190 euro con spedizione Prime e pagamento a rate attivabile al checkout.

iPhone 16 Pro Max 256GB: difficile pretendere di meglio

iPhone 16 Pro Max da 256GB si presenta con uno spettacolare display Super Retina XDR da 6.9 pollici per un’esplosione di colori, luminosità e dettagli incastonata all’interno di una scocca realizzata in titanio, leggera e super resistente.

Una scocca che nasconde il potentissimo chip A18 Pro, perfetto per ogni genere di operazione: dall’editing video al gaming spinto al livello di una console portatile. In più, potrai sfruttare Apple Intelligence, l’assistente che ti supporta in ogni momento della tua giornata.

Eccezionale anche il comparto fotocamera con la nuova lente Fusion da 48MP che ti fa scattare foto pazzesche e girare video in Dolby Vision 4K a 120fps. Con il pulsante Controllo Fotocamera avrai tutto a portata di dito, così da essere subito pronto per scattare e sfruttare le funzioni dell’obiettivo.

Infine, la batteria è un mostro di durata con un’autonomia garantita fino a 33 ore di video, con ricarica ultra rapida tramite USB-C o wireless con MagSafe. iPhone 16 Pro Max da 256GB è ora su Amazon ad un prezzo super competitivo, anche a rate. Approfittane subito.