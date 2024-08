iPhone 16 Pro Max: disponibile nella colorazione bronzo

Continuano le indiscrezioni relative ai futuri smartphone Apple a cui saranno tolti i veli a stretto giro, in special modo per quel che riguarda le opzioni di colore disponibili. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono emersi nuovi dettagli secondo cui il colosso di Cupertino potrebbe abbandonare l’opzione Blue Titanium utilizzata per gli iPhone 15 Pro, sostituendola con una nuova tonalità vicina al bronzo per iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro color bronzo

Andando più nello specifico, secondo quanto riferito da un noto leaker su Weibo, chiamato “Fixed focus digital”, il nuovo colore del prossimo iPhone 16 Pro Max assomiglierà a una sfumatura di bronzo, con un telaio che avrà un aspetto simile al titanio.

Il riferimento esplicito è soltanto ad iPhone 16 Pro Max, ma è lecito pensare che l’opzione di colore possa fare riferimento anche alla variante Pro “normale”.

Da notare che settimane addietro un altro leaker cinese aveva suggerito che il codice colore del nuovo iPhone 16 Pro fosse semplicemente “Rose”, non il “Rose Gold” che Apple aveva introdotto per la prima volta con iPhone 6S nel 2015.

Non è tuttavia da escludere l’ipotesi che entrambi i leaker stiano descrivendo lo stesso colore, visto però sotto differenti condizioni di illuminazione.

Altri colori attesi per iPhone 16 Pro e 16 Pro Max includono nero, bianco o argento, e grigio o titanio naturale.

Ad ogni modo, per saperne di più non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo. Notoriamente, infatti, il gruppo capitanato da Tim Cook presenta i suoi nuovi smartphone a settembre, per poi lanciarli sul mercato a qualche giorno di distanza.