iPhone 16 Pro: nuove conferme sulla colorazione rosa

Stando alle più recenti indiscrezioni provenienti dalla Cina, i futuri modelli di iPhone 16 Pro, sia quello “base” che quello Max, saranno disponibili in una nuova colorazione “Rose”, confermando precedenti voci.

iPhone 16 Pro: nuova colorazione Rose

Andando più in dettaglio, il leaker cinese presente su Weibo, OvO Baby Sauce OvO, ha recentemente affermato che il codice colore per i modelli iPhone 16 Pro sarà semplicemente “Rose”, e non “Rose Gold” come quello introdotto da Apple nel 2015 con l’iPhone 6S.

Settimane addietro, l’analista Ming-Chi Kuo ha sostenuto che iPhone 16 Pro e 16 Pro Max verranno resi disponibili nei colori nero, bianco o argento, grigio o “Titanio Naturale” e rosa.

In tutti i casi, dunque, viene messa in conto l’eliminazione del colore Blu Titanio in favore della nuova colorazione rosa.

Al contempo, però, Kuo ha suggerito che iPhone 16 e 16 Plus saranno offerti nei colori nero, verde, rosa, blu e bianco, mentre iPhone 15 e 15 Plus attualmente sono disponibili in nero, verde, rosa, blu e giallo. Alla luce di ci, il il bianco sostituirà il giallo nella nuova linea.

Kuo ha altresì fatto presente che il colosso di Cupertino potrebbe rinominare alcuni dei colori esistenti, come già avvenuto in passato quando il “White” usato per iPhone 12 è diventato “Starlight” con l’avvento di iPhone 13. Anche se i nomi dei colori rimanessero gli stessi, il tono e l’aspetto potrebbero comunque subire delle variazioni.

Ovviamente occorre tenere presente che sino a quando non giungeranno conferme ufficiali, le informazioni al momento distribuite restano solo ed esclusivamente delle voci da prendere con le pinze, come si suol dire.