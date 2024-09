iPhone 16 Pro Max: la batteria batte tutti

Il nuovo iPhone 16 Pro Max è il re indiscusso in fatto di durata della batteria, non solo rispetto agli altri smartphone lanciati da Apple stessa, ma anche rispetto ai diretti concorrenti Android. Secondo gli ultimi test effettuati da Tom’s Guide, infatti, il nuovo top di gamma del colosso di Cupertino può contare su una batteria particolarmente longeva, grazie alle sue dimensioni maggiori.

iPhone 16 Pro Max: 18 ore e 6 minuti di durata della batteria

Con una batteria da 4685 mAh, l’iPhone 16 Pro Max ha registrato un’impressionante durata di 18 ore e 6 minuti in test di utilizzo reale. Invece, il OnePlus 12, con una batteria più grande da 5400 mAh, si è fermato a 17 ore e 37 minuti. Anche i modelli top di gamma di Samsung, ovvero il Galaxy S24 Plus e l’S24 Ultra, non sono riusciti a fare meglio, con rispettivamente 16 ore e 46 minuti e 16 ore e 45 minuti.

Anche la serie Pixel di Google rimane indietro. Il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro hanno totalizzato circa 13 ore e mezza, mentre il Pixel 9 Pro XL ha raggiunto 14 ore e 37 minuti.

L’iPhone 16 Pro Max va altresì a battere il modello 16 Plus che ha totalizzato 16 ore e 29 minuti, nonostante una batteria leggermente più piccola da 4674 mAh rispetto al Galaxy S24 Plus, dotato di una batteria da 4900 mAh.

Ad ogni modo, pure le versioni standard della nuova gamma di iPhone mostrano miglioramenti significativi: il modello base ha raggiunto 12 ore e 43 minuti, con un miglioramento di oltre un’ora rispetto al precedente iPhone 15, mentre il modello Plus ha segnato un miglioramento di oltre due ore rispetto al 15 Plus.

Inoltre, iPhone 16 Pro Max ha superato iPhone 15 Pro Max di quattro ore, mentre il 16 Pro ha visto un aumento di tre ore e mezza rispetto al suo predecessore.