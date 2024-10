iPhone 16 Pro Max: la domanda continua a essere alta

A distanza di cinque settimane dal lancio sul mercato, la disponibilità degli iPhone 16 continua a migliorare, ma un dato particolarmente interessante è quello relativo al modello top di gamma: iPhone 16 Pro Max. Nonostante la disponibilità complessiva dei modelli si stia stabilizzando, per quest’ultimo il tempo di attesa continua ad essere elevato, il che costituisce un chiaro segno di una domanda maggiore del previsto.

iPhone 16 Pro Max: i tempi di attesa continuano ad essere elevati

Andando più in dettaglio, secondo il J.P. Morgan Apple Product Availability Tracker, la quinta settimana dopo il lancio ha visto un miglioramento generale nella disponibilità di tutti i modelli di iPhone, ma il 16 Pro Max ha mantenuto un tempo di attesa medio di 29 giorni, confermando una ripresa significativa della domanda e andando contro la tendenza iniziale in base a cui pareva esserci una richiesta più bassa.

Gli altri modelli di iPhone, invece, hanno tempi di attesa maggiorente ridotti, attestandosi tra i 3 e i 6 giorni in media, sia negli Stati Uniti che in Europa.

Da tenere presente che i tempi di attesa per iPhone 16 Pro Max no si discostano molto da quelli di iPhone 15 Pro Max dello scorso anno. Ciò suggerisce che Apple, pur migliorando la disponibilità complessiva per gli altri modelli, sta seguendo una traiettoria stabile in termini di domanda per i device di fascia alta.

In base a tali dati, appare ben evidente il fatto che il modello Pro Max degli smartphone del colosso di Cupertino è quello che cattura maggiormente l’attenzione degli utenti in fatto di prestazioni e qualità e che il prezzo premium non rappresenta un grande ostacolo.