iPhone 16 Pro Max a -290€ è la magia del Prime Day 2025

È in sconto di 290 euro rispetto al listino ufficiale: non lasciarti sfuggire iPhone 16 Pro Max, oggi più conveniente che mai grazie all’offerta del Prime Day. Si tratta del top di gamma tra gli smartphone della mela morsicata, il modello di punta della famiglia, pronto per le innovazioni dell’AI. La versione è quella con 256 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati.

Prime Day: super offerta per iPhone 16 Pro Max

C’è il pieno supporto ad Apple Intelligence per l’accesso alle funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Il sistema operativo è iOS e per i prossimi mesi è previsto l’aggiornamento all’edizione 26 che introdurrà un importante restyling dell’interfaccia. Di seguito le specifiche tecniche più importanti, per l’elenco completo visita la pagina dedicata.

Display Super Retina XDR da 6,9 pollici (2868×1320 pixel);

chip A18 Pro con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core;

fotocamere Pro con sensore principale Fusion da 48 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3;

Face ID, Apple Pay, GPS e NFC;

batteria con autonomia elevata.

La promozione interessa tutte le colorazioni di iPhone 16 Pro Max: Titanio nero, Titanio bianco, Titanio sabbia e Titanio naturale, scegli quella che vuoi, la spesa non cambia. Grazie allo sconto di 290 euro sul listino (applicato in automatico, non servono coupon) lo puoi acquistare al prezzo finale di 1.199 euro, nella versione con 266 GB di memoria interna.

L’evento Prime Day 2025 è in pieno svolgimento. Oggi, 9 luglio, è il secondo dei quattro giorni di offerte esclusive disponibili in esclusiva solo per chi ha Prime. Se non sei abbonato, non è un problema, puoi comunque accedere ai tanti vantaggi della sottoscrizione attivando la prova gratuita di 30 giorni.