iPhone 16 Pro Max in preordine: compralo su Amazon

Compra adesso il tuo iPhone 16 Pro Max in preordine su Amazon, per riceverlo al day one della prossima settimana con la spedizione gratuita. Ci siamo: il preordine è iniziato, per tutte le tre versioni (256 GB, 512 GB, 1 TB) e le quattro colorazioni previste (Titanio Nero, Titanio Bianco, Titanio Naturale e Titanio Sabbia). È lo smartphone iOS più evoluto, il top di gamma, un punto di riferimento per il settore, con caratteristiche avanzate come il chip A18 Pro e il display più ampio di sempre per la serie, un pannello da 6,9 pollici di tipo Super Retina XDR.

Prenota il top di gamma iPhone 16 Pro Max

Tra i punti di forza integrati trovano posto un comparto fotografico evoluto, la registrazione video 4K a 120 fps, la connettività 5G, il supporto lo standard Wi-Fi 7 e la compatibilità con le feature di intelligenza artificiale Made in Cupertino. Per saperne di più in merito alle specifiche tecniche in dotazione, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Come anticipato, il nuovo iPhone 16 Pro Max è disponibile in tre versioni, con diversi tagli di memoria. Le colorazioni sono invece quattro, tutte con finitura in titanio. Scegli la combinazione che preferisci e mettila nel carrello.

Oggi, venerdì 13 settembre, prende il via anche la fase di preordine per gli altri modelli dello smartphone Apple. Si tratta di iPhone 16 da 6,1 pollici, di iPhone 16 Plus da 6,7 pollici e di iPhone 16 Pro da 6,3 pollici. Per tutti, scegliendo Amazon si può contare sulla consegna gratuita a domicilio assicurata nel giorno dell’uscita, tra una settimana esatta.