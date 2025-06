iPhone 16 Pro: così risparmi ben 190€ sul listino

C’è un’offerta a -190 euro su iPhone 16 Pro, lo smartphone della mela morsicata che ha fatto segnare un nuovo traguardo nel design, con il suo elegante corpo in titanio, leggero ma estremamente resistente. Ha in dotazione il display Super Retina XDR da 6,3 pollici ed è protetto da un Ceramic Shield, progettato per sfruttare al massimo l’AI della suite Apple Intelligence che rende scrittura, creazione e gestione delle attività più fluide e intelligenti che mai.

È crollato il prezzo di iPhone 16 Pro (128 GB)

Integra il sensore Fusion da 48 megapixel di ultima generazione che cattura video in 4K Dolby Vision fino a 120 fps e gli Stili fotografici evoluti permettono di personalizzare ogni immagine, anche dopo lo scatto. Sotto la scocca batte il cuore pulsante rappresentato dal chip A18 Pro che si occupa di ogni operazione con prestazioni elevate, grazie a una CPU, GPU e Neural Engine La batteria ottimizzata arriva fino a 27 ore di autonomia video con ricarica rapida tramite USB‑C o MagSafe. Dal punto di vista del software c’è ovviamente il sistema operativo iOS con ricezione immediata di tutti gli aggiornamenti distribuiti. Fai un salto sulla pagina dedicata per altri dettagli.

La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratuita entro domani, vendita e spedizione sono a carico di Amazon. In questo momento puoi acquistare iPhone 16 Pro nella versione da 128 GB al prezzo di 1.049 euro invece di 1.239 euro come da listino ufficiale Apple.

Scegli la colorazione che preferisci tra Titanio Nero, Titanio Bianco, Titanio Naturale e Titanio Sabbia, la spesa finale non cambia. Il forte sconto di 190 euro è applicato in automatico, non servono coupon o codici promozionali.