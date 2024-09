iPhone 16: sono i più riparabili di sempre

iFixit, la nota azienda specializzata smontaggio di dispositivi tech, realizzazione di guide sul da farsi e vendita di parti di ricambio, ha eseguito il teardown di iPhone 16, riferendo che si tratta dell’iPhone più riparabile di sempre, assegnandovi un punteggio di riparabilità pari a 7 su 10.

iPhone 16: punteggio di riparabilità pari a 7 su 10

Andando più in dettaglio, la prima novità che salta subito all’occhio dei riparatori è l’utilizzo di una batteria che consente un distacco indotto elettricamente dell’adesivo che mantiene il componente in sede.

Per la rimozione della batteria è sufficiente collegare il connettore rosso di una batteria da 9 V alla linguetta argento sulla batteria dell’iPhone e il connettore nero della batteria da 9 V alla vite di messa a terra in basso a destra sull’altoparlante inferiore. Dopo aver mantenuto la tensione per 1 minuto e 30 secondi, il collegamento si interrompe ed è possibile estrarre la batteria dalla scocca. Non sono presenti le note linguette da estrare sotto la batteria fino a quando non si riesce ad afferrarla con le dita, mentre la rimozione con le strisce adesive continua da essere presente per quel che concerne gli iPhone 16 Pro.

iFixit pone altresì l’accento sulla scocca in acciaio resistente per la batteria, con il vantaggio che non può essere perforata per errore dallo scivolamento di un cacciavite, senza contare che essendo decisamente più resistenti è molto meno probabile che prendano fuoco.

Altre lodi vanno al design che semplifica l’apertura e al nuovo Repair Assistant di iOS 18 che mette un punto ai blocchi software che impedivano la sostituzione di alcune parti di ricambio.