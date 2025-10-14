 iPhone 16e bianco a -244 euro: SCONTO RECORD
Offerta imperdibile su eBay per iPhone 16e: il melafonino è in sconto di 244 euro, ma solo fino all'esaurimento delle unità in promozione.
Tecnologia Mobile
Ti segnaliamo lo sconto di 244 euro sul listino che porta iPhone 16e al suo prezzo migliore di sempre. Si tratta di una grande occasione per allungare le mani sul telefonino con un grande risparmio. È la versione con 128 GB di memoria interna, nella colorazione Bianco. Il sistema operativo preinstallato è iOS 26 con la nuova interfaccia Liquid Glass. Tra i punti di forza c’è anche il design in alluminio con Ceramic Shield sulla parte frontale e vetro protettivo posteriore.

Compra iPhone 16e a -244 euro

La super offerta per iPhone 16e

Integra il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, perfetto per chi preferisce schermi dalle dimensioni contenute e comodi da utilizzare con una sola mano. Sotto la scocca batte il cuore pulsante del chip A18 con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core, compatibile con l’AI di Apple Intelligence. A questo si aggiungono la fotocamera 2-in-1 posteriore da 48 megapixel con tecnologia Fusion, quella frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID per il riconoscimento del viso, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, NFC, GPS e batteria con autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche integrate e delle funzionalità supportate visita la pagina dedicata.

Le caratteristiche di iPhone 16e

Grazie allo sconto di 244 euro sul listino ufficiale puoi acquistare l’iPhone 16e da 128 GB al prezzo di soli 485 euro, con un notevole risparmio. La colorazione è Bianco. Non c’è bisogno di coupon o codici promozionali, la riduzione della spesa è automatica.

Il design di iPhone 16e

A proporre l’affare (fino a esaurimento scorte) è un venditore professionale italiano che ha già ricevuto oltre 22.600 feedback positivi al 100% dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità senza compromessi. Puoi dunque effettuare l’ordine in tutta tranquillità. C’è anche la spedizione gratis con la consegna direttamente a casa tua prevista entro pochi giorni.

Pubblicato il 14 ott 2025

