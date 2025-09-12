 iPhone 16e a -195 euro con questo codice di eBay
iOS, Apple Intelligence e design compatto: non lasciarti sfuggire questo super sconto su iPhone 16e, devi solo inserire un codice.
Tecnologia Mobile
iOS, Apple Intelligence e design compatto: non lasciarti sfuggire questo super sconto su iPhone 16e, devi solo inserire un codice.

Ti segnaliamo lo sconto di 195 euro proposto oggi su eBay per la versione da 128 GB di iPhone 16e. Un’ottima occasione, per risparmiare e allungare le mani sullo smartphone di Cupertino, lanciato quest’anno e molto apprezzato dagli utenti per le caratteristiche della sua scheda tecnica. Il sistema operativo è ovviamente iOS, pronto per Apple Intelligence e per accogliere l’aggiornamento alla versione 26 con la nuova interfaccia Liquid Glass.

Risparmia 195 euro su iPhone 16e

Grande offerta su eBay dedicata ad iPhone 16e

Come da tradizione per la mela morsicata, combina prestazioni elevate e un design ricercato, in questo caso compatto con un display OLED da 6,1 pollici inserito in una scocca elegante e resistente, certificata IP68 per la sua resistenza contro l’acqua e la polvere. Ha in dotazione il chip A18 con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core garantisce potenza e supporto all’intelligenza artificiale avanzata, connettività 5G con modem progettato internamente, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. Non mancano poi il pulsante Azione personalizzabile, la fotocamera posteriore da 48 megapixel con configurazione 2-in-1 per scatti di alta qualità, altoparlanti stereo con audio spaziale e batteria con autonomia elevata. Scopri altri dettagli nella pagina dedicata.

Le caratteristiche dell'iPhone 16e

Al prezzo finale di soli 534 euro, iPhone 16e da 128 GB è davvero un ottimo affare. La colorazione è Nero. È proposto da un venditore professionale italiano del marketplace, che ha già ricevuto oltre 22.000 feedback positivi su eBay. C’è anche la spedizione gratuita, con la consegna prevista in pochi giorni, direttamente a casa tua.

Il codice sconto PSPRSETT25 di eBay

Risparmia 195 euro su iPhone 16e

Per ottenere lo sconto di 195 euro sul listino ufficiale di Apple (729 euro) ti basta metterlo nel carrello e inserire il codice PSPRSETT25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato dall’immagine qui sopra. Non devi far altro, se non aspettare che arrivi per poterlo aprire e configurare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
12 set 2025
