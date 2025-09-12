iPhone 16e a -195 euro con questo codice di eBay

Ti segnaliamo lo sconto di 195 euro proposto oggi su eBay per la versione da 128 GB di iPhone 16e. Un’ottima occasione, per risparmiare e allungare le mani sullo smartphone di Cupertino, lanciato quest’anno e molto apprezzato dagli utenti per le caratteristiche della sua scheda tecnica. Il sistema operativo è ovviamente iOS, pronto per Apple Intelligence e per accogliere l’aggiornamento alla versione 26 con la nuova interfaccia Liquid Glass.

Grande offerta su eBay dedicata ad iPhone 16e

Come da tradizione per la mela morsicata, combina prestazioni elevate e un design ricercato, in questo caso compatto con un display OLED da 6,1 pollici inserito in una scocca elegante e resistente, certificata IP68 per la sua resistenza contro l’acqua e la polvere. Ha in dotazione il chip A18 con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core garantisce potenza e supporto all’intelligenza artificiale avanzata, connettività 5G con modem progettato internamente, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. Non mancano poi il pulsante Azione personalizzabile, la fotocamera posteriore da 48 megapixel con configurazione 2-in-1 per scatti di alta qualità, altoparlanti stereo con audio spaziale e batteria con autonomia elevata. Scopri altri dettagli nella pagina dedicata.

Al prezzo finale di soli 534 euro, iPhone 16e da 128 GB è davvero un ottimo affare. La colorazione è Nero. È proposto da un venditore professionale italiano del marketplace, che ha già ricevuto oltre 22.000 feedback positivi su eBay. C’è anche la spedizione gratuita, con la consegna prevista in pochi giorni, direttamente a casa tua.

Per ottenere lo sconto di 195 euro sul listino ufficiale di Apple (729 euro) ti basta metterlo nel carrello e inserire il codice PSPRSETT25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato dall’immagine qui sopra. Non devi far altro, se non aspettare che arrivi per poterlo aprire e configurare.