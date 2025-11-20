iPhone 16e in sconto di 150 euro per la Settimana del Black Friday

Segnaliamo lo sconto di 150 euro che Amazon sta proponendo su iPhone 16e, per la Settimana del Black Friday. È l’occasione perfetta per allungare le mani sul melafonino o per portarsi avanti con i regali di Natale, risparmiando e facendolo trovare sotto l’albero. Scegli la colorazione che preferisci tra Nero e Bianco, la spesa finale non cambia.

Black Friday: iPhone 16e è un affare su Amazon

È la versione con 128 GB di memoria interna. Basato sul sistema operativo iOS e con supporto alle funzionalità di Apple Intelligence, è racchiuso da un design in alluminio con la parte frontale in Ceramic Shield e vetro posteriore. Tra le specifiche da segnalare ci sono il display Super Retina XDR da 6,1 pollici (2532×1170 pixel), il chip A18 (CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core), la fotocamera 2-in-1 da 48 megapixel sul retro con tecnologia Fusion, quella frontale con Face ID e TrueDepth, la connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, le tecnologie NFC e GPS, la batteria con autonomia elevata e la certificazione IP68. Trovi altre informazioni nella descrizione completa.

Con lo sconto di 150 euro proposto oggi lo paghi solo 579 euro (invece di 729 euro come da listino). Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali, la riduzione della spesa è automatica. Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce ed è possibile contare sulla consegna gratuita direttamente a domicilio.

L’evento organizzato da Amazon per la Settimana del Black Friday Week proseguirà fino all’appuntamento con il Cyber Monday dell’1 dicembre. È aperto anche a chi non possiede un abbonamento Prime. Maggiori informazioni nella sezione dedicata.